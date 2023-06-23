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Рейсы из Баку в Нахчыван будут осуществляться сегодня в 06:00

Рейсы из Баку в Нахчыван будут осуществляться сегодня в 06:00 Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются на территории Азербайджана, продолжают оказывать влияние на график вылетов рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в Нахчыван.
Бизнес
23 июня 2023 г. 01:19
Рейсы из Баку в Нахчыван будут осуществляться сегодня в 06:00

Выполнение ниже указанных рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" из Баку в Нахчыван, отложенных из-за непогоды, будут осуществлены в 06:00 часов 23 июня, при условии, что погодные условия не ухудшатся.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы:

J2-2251 (время вылета 17:30),

J2-265 (время вылета 18:00),

J2-261 (время вылета 19:40),

J2-257 (время вылета 21:30).

Пассажирам остальных отложенных рейсов по этому маршруту будет предоставлена дополнительная информация о времени вылета по мере ее поступления.

Пассажиры отложенных рейсов могут получить актуальную информацию через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, а также обратившись по электронной почте на адрес [email protected].

23:35

Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются на территории Азербайджана, продолжают оказывать влияние на график вылетов рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в Нахчыван.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, из-за непогоды выполнение рейсов из Баку в Нахчыван отложено на неопределенное время.

"AZAL просит пассажиров отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации, либо обратиться за дополнительной информацией по электронному адресу [email protected].

Авиакомпания рекомендует пассажирам, чьи рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Нахчыване, проявить понимание и терпение в связи с данной ситуацией.

Согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

Отметим, что безопасность полетов, благополучие пассажиров и экипажа всегда являются наивысшим приоритетом для AZAL. В связи с этим все рейсы будут осуществляться только при благоприятных погодных условиях в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Naxçıvana uçuşlar bu gün saat 06:00-da yerinə yetiriləcək - YENİLƏNİB

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