Выгодные предложения на Рамазан от Irshad

Месяц Рамазан приходит с изобилием и интересными предложениями. К ним решил подключиться Irshad с кампанией под названием «Дни месяца Рамазан», которая продлится до 23 апреля и охватит 45 магазинов.

Месяц Рамазан приходит с изобилием и интересными предложениями. К ним решил подключиться Irshad с кампанией под названием «Дни месяца Рамазан», которая продлится до 23 апреля и охватит 45 магазинов.

К вам на ифтар собираются гости? Тогда ловите помощь от Irshad без комиссий. Компания предлагает помощников, которым можно доверить работу по дому. Так, вашей правой рукой на кухне могут стать измельчители, миксеры, мультиварки и духовые шкафы, которые помогут приготовить вкусные блюда.

Как только еда будет готова, робот-пылесос вычистит ваш дом, стиральная и посудомоечная машины займутся своими прямыми обязанностями, а кондиционер освежит воздух. Кроме того, для хранения оставшейся еды, вам подойдет четырехдверный холодильник.

Чтобы насладиться всей этой удобной бытовой техникой, Irshad предлагает приобрести ее в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий.

А тот, кто хочет отдохнуть вечером от гостей за чашечкой кофе и просмотром интересного фильма перед телевизором с большим экраном, может купить голубой экран в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии.

Что касается ноутбуков, аксессуаров и смартфонов, включая Apple, то их также можно приобрести в рассрочку, но уже на 12 месяцев без первоначального взноса и процентов.

Желающих стать владельцами продукции Irshad, наряду с выгодными условиями кредита, ждут скидки при покупке наличными или платежными картами.

На этом выгодные предложения месяца Рамазан не заканчиваются. Так, следя за обновлением сайта https://irshad.az , можно, воспользовавшись специальными скидочными предложениями во время ифтара и имсака, сделать онлайн-заказ.

Кроме того, вы получите дополнительную скидку 5% на разовую покупку картой Visa любого банка. При этом доставка будет бесплатной.

Напомним, что Irshad, который работает в Азербайджане уже 20 лет, расширил количество брендов и моделей продукции в своем портфеле с целью повышения уровня обслуживания клиентов. За это время с компанией начали сотрудничать такие всемирно известные бренды, как Rowenta, Lenovo, Tefal, Fakir, Panasonic и BOSCH. İrşad также является официальным дистрибьютором брендов Samsung, Xiaomi, Apple в Азербайджане и эксклюзивным дистрибьютором бренда HONOR.