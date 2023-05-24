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Выдвинуто новое требование к занимающимся частной медицинской практикой

Выдвинуто новое требование к занимающимся частной медицинской практикой Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение "Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования".
Бизнес
24 мая 2023 г. 13:45
Выдвинуто новое требование к занимающимся частной медицинской практикой

Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение "Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно решению, впредь занимающиеся частной медицинской практикой физические лица выплаты на сумму свыше 500 манатов за одну операцию должны будут производить в безналичной форме.

Юридическому отделу министерства поручено в трехдневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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