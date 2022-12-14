Выделен льготный кредит на расширение рыболовного хозяйства

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил 500 тыс. манатов кредитных средств на проект ООО Beluqa Astara по расширению рыболовного хозяйства в Астаринском районе.

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил 500 тыс. манатов кредитных средств на проект ООО Beluqa Astara по расширению рыболовного хозяйства в Астаринском районе.

Как сообщает Report, об этом министр Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства был создан указом президента страны от 31 июля 2018 года "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства" на базе Национального фонда содействия предпринимательству при министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.