О нас

Выделен льготный кредит на расширение рыболовного хозяйства

Выделен льготный кредит на расширение рыболовного хозяйства Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил 500 тыс. манатов кредитных средств на проект ООО Beluqa Astara по расширению рыболовного хозяйства в Астаринском районе.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 15:28
Выделен льготный кредит на расширение рыболовного хозяйства
Микаил Джаббаров

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил 500 тыс. манатов кредитных средств на проект ООО Beluqa Astara по расширению рыболовного хозяйства в Астаринском районе.

Как сообщает Report, об этом министр Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства был создан указом президента страны от 31 июля 2018 года "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства" на базе Национального фонда содействия предпринимательству при министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Balıqçılıq təsərrüfatının genişləndirilməsinə 500 min manat güzəştli kredit ayrılıb

Другие новости из категории

Судно Бакинского порта приватизировано за 70 тыс. манатов
Судно Бакинского порта приватизировано за 70 тыс. манатов
14 декабря 2022 г. 13:30
Азербайджан в этом году импортировал 24 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Чувашии и Ульяновской области
Азербайджан в этом году импортировал 24 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Чувашии и Ульяновской области
14 декабря 2022 г. 13:29
Государственный таможенный комитет реализует новый проект
Государственный таможенный комитет реализует новый проект
14 декабря 2022 г. 12:44
Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России
Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России
14 декабря 2022 г. 12:37
KOBİA поддержит предпринимательскую деятельность женщин в Карабахе
KOBİA поддержит предпринимательскую деятельность женщин в Карабахе
14 декабря 2022 г. 12:32
Фонд развития предпринимательства выделил кредит на производство агрохимикатов
Фонд развития предпринимательства выделил кредит на производство агрохимикатов
14 декабря 2022 г. 12:30
Уровень удовлетворенности таможенными услугами в Азербайджане составляет 80-84%
Уровень удовлетворенности таможенными услугами в Азербайджане составляет 80-84%
14 декабря 2022 г. 12:09
В Баку состоялось заседание Совместной азербайджано-швейцарской комиссии
ФотоВ Баку состоялось заседание Совместной азербайджано-швейцарской комиссии
13 декабря 2022 г. 20:35
Азербайджан представлен на Всемирном форуме TRT
ФотоАзербайджан представлен на "Всемирном форуме TRT"
13 декабря 2022 г. 18:50
Возобновлен экспорт крахмала из Азербайджана в Узбекистан
Возобновлен экспорт крахмала из Азербайджана в Узбекистан
13 декабря 2022 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi