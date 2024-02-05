О нас

KOBIA: Выданы первые инвестиционные документы 2024 года

KOBIA: Выданы первые инвестиционные документы 2024 года В Бакинском доме малого и среднего предпринимательства (МСП) 3 предпринимателям вручены документы о поощрении инвестиций.
Бизнес
5 февраля 2024 г. 10:22
KOBIA: Выданы первые инвестиционные документы 2024 года

В Бакинском доме малого и среднего предпринимательства (МСП) 3 предпринимателям вручены документы о поощрении инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Минэкономики.

Документ о поощрении инвестиций получили проекты в сфере производства продуктов питания в Гусарском, Имишлинском и Самухском районах.

Это проекты "Приготовление и упаковка фруктовых соков" ООО VVE GROVV, "Строительство завода по производству ячменного солода с применением новой технологии и производство высококачественного сырья ячменного солода" ООО Promalt и "Организация переработки различных фруктов" ЗАО Fruit Aqro.

В результате реализации данных проектов в местное производство будет инвестировано около 20,3 млн манатов и создано более 60 новых рабочих мест.

На сегодняшний день документы о поощрении инвестиций выданы 588 проектам предпринимателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото2024-cü ilin ilk investisiya təşviqi sənədləri sahibkarlara təqdim edilib

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
3 февраля 2024 г. 16:04
В результате атаки на аэродром в Крыму погибли 10 российских военнослужащих
В результате атаки на аэродром в Крыму погибли 10 российских военнослужащих
2 февраля 2024 г. 17:57
Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов
Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов
1 февраля 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi