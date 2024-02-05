KOBIA: Выданы первые инвестиционные документы 2024 года

В Бакинском доме малого и среднего предпринимательства (МСП) 3 предпринимателям вручены документы о поощрении инвестиций.

В Бакинском доме малого и среднего предпринимательства (МСП) 3 предпринимателям вручены документы о поощрении инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Минэкономики.

Документ о поощрении инвестиций получили проекты в сфере производства продуктов питания в Гусарском, Имишлинском и Самухском районах.

Это проекты "Приготовление и упаковка фруктовых соков" ООО VVE GROVV, "Строительство завода по производству ячменного солода с применением новой технологии и производство высококачественного сырья ячменного солода" ООО Promalt и "Организация переработки различных фруктов" ЗАО Fruit Aqro.

В результате реализации данных проектов в местное производство будет инвестировано около 20,3 млн манатов и создано более 60 новых рабочих мест.

На сегодняшний день документы о поощрении инвестиций выданы 588 проектам предпринимателей.