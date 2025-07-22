Выдача сертификатов происхождения в Нахчыване увеличилась более чем на 10 %

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике предпринимателям было выдано 183 сертификата происхождения, что на 10,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике предпринимателям было выдано 183 сертификата происхождения, что на 10,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр экономики Нахчывана Кязым Гусейналиев.

Он отметил, что за 6 месяцев продукция, произведенная в автономной республике, была экспортирована в Грузию, Россию, Йемен, Турцию, США, Кыргызстан и другие страны. Общая стоимость экспорта составила 5,8 млн долларов США, что на 16 % больше, чем год назад.

Министр добавил, что в январе-июне для расширения экспортного потенциала и изучения международного опыта было обеспечено участие 45 предпринимателей в 11 международных мероприятиях, проводимых внутри страны и за рубежом, а продукция 13 компаний была представлена на 3 международных выставках.

Кроме того, по его словам, за отчетный период Министерство экономики выдало предпринимателям 23 лицензии: "43,5 % этих лицензий относятся к фармацевтике, 13 % - к услугам экспресс-почты, 8,7 % - к частной медицине, а 34,8 % - к другим видам деятельности. Соответствующие органы зарегистрировали в реестре 4 399 разрешений, от которых в бюджет поступило 103,5 тысячи манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выданных разрешений увеличилось в 3 раза, а поступления - на 85,2 %".