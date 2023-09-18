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Выдача сертификатов ASAN Imza в Нахчыване увеличилась в три раза

Выдача сертификатов ASAN Imza в Нахчыване увеличилась в три раза Центр обслуживания налогоплательщиков Управления по налогам города Нахчыван, введенный в эксплуатацию в мае этого года, выдал в мае-августе 1 844 сертификата ASAN Imza по 1 070 заявкам.
Бизнес
18 сентября 2023 г. 09:59
Выдача сертификатов ASAN Imza в Нахчыване увеличилась в три раза

Центр обслуживания налогоплательщиков Управления по налогам города Нахчыван, введенный в эксплуатацию в мае этого года, выдал в мае-августе 1 844 сертификата ASAN Imza по 1 070 заявкам.

Как сообщает Report со ссылкой на государственную налоговую службу при Минэкономики, это соответственно в 2,6 раза и в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в центре осуществлено 6 429 приемов, оказано около 9 711 услуг в связи с регистрацией в налоговых органах, заполнением деклараций, расчетом текущих налоговых платежей и пр. Это соответственно в 2 и 3 раза больше, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda "ASAN İmza" sertifikatlarının verilməsi 3 dəfə artıb

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