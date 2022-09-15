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Выдача сертификата стартапам продолжается

Выдача сертификата стартапам продолжается Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало сертификаты “стартап” еще 9 субъектам МСП. Таким образом, число субъектов МСП, получивших сертификат ”стартап", достигло 58.
Бизнес
15 сентября 2022 г. 15:55
Выдача сертификата стартапам продолжается

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало сертификаты “стартап” еще 9 субъектам МСП. Таким образом, число субъектов МСП, получивших сертификат ”стартап", достигло 58.

Как сообщает Report, cертификат "стартап" освобождает субъектов МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения сертификата.

Микро-и малые предприятия, чьи проекты находятся в стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата “стартап” в KOBİA. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Startap” şəhadətnaməsi almış KOB subyektlərinin sayı 58-ə çatıb

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