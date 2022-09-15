Выдача сертификата стартапам продолжается

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало сертификаты “стартап” еще 9 субъектам МСП. Таким образом, число субъектов МСП, получивших сертификат ”стартап", достигло 58.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало сертификаты “стартап” еще 9 субъектам МСП. Таким образом, число субъектов МСП, получивших сертификат ”стартап", достигло 58.

Как сообщает Report, cертификат "стартап" освобождает субъектов МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения сертификата.