В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей

Государственной таможенный комитет планирует упростить правила декларирования на таможне ввозимых в страну легковых автомобилей.

Государственной таможенный комитет планирует упростить правила декларирования на таможне ввозимых в страну легковых автомобилей.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, врио председателя Шахин Багиров сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Автомобилям стандарт "Евро-4" уже присваивается в электронном порядке. Ведутся работы и в отмеченном мной направлении. Привозить автомобили в таможенные пункты не обязательно", - отметил он.