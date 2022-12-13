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В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей

В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей Государственной таможенный комитет планирует упростить правила декларирования на таможне ввозимых в страну легковых автомобилей.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 12:08
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей

Государственной таможенный комитет планирует упростить правила декларирования на таможне ввозимых в страну легковых автомобилей.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, врио председателя Шахин Багиров сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Автомобилям стандарт "Евро-4" уже присваивается в электронном порядке. Ведутся работы и в отмеченном мной направлении. Привозить автомобили в таможенные пункты не обязательно", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan simplifies customs declaration rules for imported cars
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən minik avtomobilləri gömrükdə elektron qaydada bəyan edilə bilər

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