Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов с согласия Кабмина

Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов только с согласия Кабинета министров, это касается как зарегистрированных гуманитарных организаций, так и юридических и физических лиц.

Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов только с согласия Кабинета министров, это касается как зарегистрированных гуманитарных организаций, так и юридических и физических лиц.

Как сообщает Report, это отражено в изменениях к указу президента Ильхама Алиева о применении Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и исполнении Закона "Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования".

Ранее перечень таких товаров определялся с согласия Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.

Напомним, что товары, ввозимые в Азербайджан в качестве гуманитарной помощи, освобождаются от налога на добавленную стоимость (18%).