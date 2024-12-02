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Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов с согласия Кабмина

Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов с согласия Кабмина Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов только с согласия Кабинета министров, это касается как зарегистрированных гуманитарных организаций, так и юридических и физических лиц.
Бизнес
2 декабря 2024 г. 15:44
Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов с согласия Кабмина

Ввозимые в Азербайджан гуманитарные товары будут освобождаться от налогов только с согласия Кабинета министров, это касается как зарегистрированных гуманитарных организаций, так и юридических и физических лиц.

Как сообщает Report, это отражено в изменениях к указу президента Ильхама Алиева о применении Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и исполнении Закона "Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования".

Ранее перечень таких товаров определялся с согласия Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.

Напомним, что товары, ввозимые в Азербайджан в качестве гуманитарной помощи, освобождаются от налога на добавленную стоимость (18%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana idxal olunan humanitar malların vergidən azad olunması Nazirlər Kabinetinin razılığı ilə mümkün olacaq

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