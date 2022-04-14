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Ввозимые в Азербайджан экологичные автомобили могут освободить от импортных пошлин

Ввозимые в Азербайджан экологичные автомобили могут освободить от импортных пошлин Подготовлен проект постановления Кабинета министров Азербайджана по реализации предложений, связанных со стимулированием и продвижением использования экологически чистых транспортных средств, являющийся основным направлением специальной "Дорожной карты",
Бизнес
14 апреля 2022 г. 14:20
Ввозимые в Азербайджан экологичные автомобили могут освободить от импортных пошлин

Подготовлен проект постановления Кабинета министров Азербайджана по реализации предложений, связанных со стимулированием и продвижением использования экологически чистых транспортных средств, являющийся основным направлением специальной "Дорожной карты", разработанной частным сектором по этой сфере.

Как сообщает Report, в связи с этим предусмотрено внесение изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденную постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 17 ноября 2017 года № 500.

Согласно поправке, предлагается освободить от таможенной пошлины импортируемые в страну экологически чистые транспортные средства.

Проект постановления Кабинета Министров разработан и передан в соответствующие государственные органы (в министерства экономики, юстиции, финансов, экологии и природных ресурсов). После составления окончательного варианта проекта он будет направлен в Кабинет Министров.

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Версия на английском языке Eco-friendly cars imported to Azerbaijan may be exempt from import duties
Версия на азербайджанском языке Ekoloji təmiz avtomobillərin idxal rüsumundan azad edilməsi üçün hökumətə təklif verilib 

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