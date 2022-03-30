Какова ситуация на рынке автошин в Азербайджане?

Цены на автомобильные колеса в России за последний месяц выросли примерно на 10-30%. А колеса иностранных брендов, прекративших производство в России, заметно дорожают. Цены меняются ежедневно из-за волатильности курса рубля. Этот процесс имеет непосредст

Цены на автомобильные шины в России за последний месяц выросли примерно на 10-30%. А шины иностранных брендов, прекративших производство в России, заметно дорожают. Цены меняются ежедневно из-за волатильности курса рубля. Этот процесс имеет непосредственное влияние на Азербайджан.

Сахиб Фейзуллаев, глава одной из действующих в стране компаний по импорту автошин, рассказал Report о проблемах, возникших на местном рынке после начала российско-украинского конфликта.

По его словам, проблемы с логистикой привели к росту цен почти вдвое: "Число клиентов также сократилось, а имеющиеся предпочитают использовать кредитную карту вместо наличных. Большая часть заказанной продукции застряла на российско-азербайджанской границе. В частности, четыре крупнотоннажных машин с товаром находятся на границе, в каждой из них товары на сумму 30-50 тысяч манатов".

Одной из главных проблем Фейзуллаев считает уход японской компании Yokohama из России: "Если текущая ситуация сохранится, нам придется заказывать товары из Японии. А это очень невыгодно. В первую очередь, доставка товаров в нашу страну займет много времени: около 6-7 месяцев".

Бизнесмен говорит, что автошины, стоившее раньше 85 манатов, теперь продается за 95-97 манатов: "Не исключается дальнейший рост цен, поскольку расходы на логистику значительно возросли".

Руководитель одной из компаний Сулейман Гарибов считает, что автошины из России в основном предназначены для советских автомобилей: "Альтернативы можно завозить из Китая, поэтому роста цен на продажу шин на этом рынке не наблюдается. Не думаю, что цены будут расти и в будущем. Некоторые компании покупают колеса на японском заводе в России. У них могут возникнуть проблемы, и, скорее всего, они начнут привозить колеса из самой Японии. Наша компания закупает колеса из Китая, и не имеет дел с Россией. Остальные товары поступают через порт Джабаль-Али в Дубае. Из-за американских санкций некоторые страны не отправляют товары через Иран, то есть возить товары транзитом через эту страну не представляется возможным. В Китае есть завод, который не грузит товары на иранские суда, поэтому мы привозим их в Джабаль-Али, а оттуда, минуя иранскую территорию, - в Азербайджан".

По его словам, в настоящее время стоимость шин для советских машин, ввозимых из Китая, составляет 50-55 манат.

Руководитель представительства одной из известных компаний по производству шин в Азербайджане Фарид Салимов говорит, что у них нет проблем, так как они покупают продукцию исключительно из Европы: "Мы покупаем товары и из Турции, и из Китая. Но так как перевозки не проходят по территории России, проблем с логистикой у нас тоже нет. Рост цен связан с подорожанием сырья. То есть дорожает себестоимость товаров в Германии, на заводах, которые являются производителями нашей продукции. Это не имеет никакого отношения к России и процессам там”.

В действительности же, подорожание сырья косвенно связано с Россией. Потому что сырье (резина), используемое для производства автошин, производится из нефти. С ростом цен на нефть подорожала и резина. Цены на нефть на мировых рынках также зависят от процессов в России.