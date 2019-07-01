Внедрение e-подписи для проживающих за рубежом азербайджанцев поощрит инвестиции в экономику Азербайджана

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут открывать банковские счета посредством "Электронной подписи", "Мобильной подписи" и ASAN İmza.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы сказал на церемонии подписания Меморандума между Центром и Государственным комитетом по работе с диаспорскими организациями.

По его словам, это первая в мире подобная инициатива, и это нововведение окажет положительное влияние на экономику Азербайджана: "После Великобритании созданный в Азербайджане по указу Президента Ильхама Алиева Цифровой торговый хаб является вторым в мире. Мы представили в десятках стран "Электронную подпись" и ASAN İmza. В мире только Азербайджан и Эстония внедрили "Электронную подпись". С помощью этих подписей азербайджанцы, проживающие за рубежом, смогут открывать для себя банковские счета. Это позволит совершать экономические сделки, не приезжая в Азербайджан. Я считаю, что введение "Электронной подписи" поощрит инвестирование в экономику Азербайджана", - сказал В.Гасымлы.