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    Введен налог на продукцию Cola

    Закон вступит в силу со следующего года

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Власти Филадельфии приняли решение собирать налоги с продукции брендов Coca-Cola и Pepsi. Кроме того, налогом будут облагаться любые сладкие газированные напитки. Как сообщает Report, эта мера должна помочь пополнить бюджет Филадельфии на 91 млн.долларов ежегодно. 

    Вырученные деньги пойдут на строительство и улучшение парков и спортивных центров.

    Закон вступит в силу со следующего года. С каждой унции напитков в бюджет будет уходить полтора цента.

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