Введен налог на продукцию Cola

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Власти Филадельфии приняли решение собирать налоги с продукции брендов Coca-Cola и Pepsi. Кроме того, налогом будут облагаться любые сладкие газированные напитки. Как сообщает Report, эта мера должна помочь пополнить бюджет Филадельфии на 91 млн.долларов ежегодно.

Вырученные деньги пойдут на строительство и улучшение парков и спортивных центров.

Закон вступит в силу со следующего года. С каждой унции напитков в бюджет будет уходить полтора цента.