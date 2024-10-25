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Вусал Шихалиев: В Азербайджане реализуются 11 дорожных карт

Вусал Шихалиев: В Азербайджане реализуются 11 дорожных карт В настоящее время в Азербайджане реализуются 11 дорожных карт.
Бизнес
25 октября 2024 г. 16:14
Вусал Шихалиев: В Азербайджане реализуются 11 дорожных карт

В настоящее время в Азербайджане реализуются 11 дорожных карт.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на совместной с Агентством развития медиа встрече, посвященной реформам по улучшению бизнес-среды и обмену информации об электронных государственных услугах.

"В прошлом году этот показатель составлял 12. Утверждены дорожные карты по совершенствованию соответствующих индикаторов отчета Business Ready. На 2022-2024 годы утверждено 27 дорожных карт", - отметил он.

Шихалиев также проинформировал о работе и целях Комиссии, деятельности портала azranking.az, где можно получить информацию о предстоящих целях рабочих групп.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "Azərbaycanda 11 yol xəritəsi icra olunur"

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