Вусал Шихалиев: В Азербайджане реализуются 11 дорожных карт

В настоящее время в Азербайджане реализуются 11 дорожных карт.

В настоящее время в Азербайджане реализуются 11 дорожных карт.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на совместной с Агентством развития медиа встрече, посвященной реформам по улучшению бизнес-среды и обмену информации об электронных государственных услугах.

"В прошлом году этот показатель составлял 12. Утверждены дорожные карты по совершенствованию соответствующих индикаторов отчета Business Ready. На 2022-2024 годы утверждено 27 дорожных карт", - отметил он.

Шихалиев также проинформировал о работе и целях Комиссии, деятельности портала azranking.az, где можно получить информацию о предстоящих целях рабочих групп.