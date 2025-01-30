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Вусал Шихалиев: Будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям

Вусал Шихалиев: Будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям В Азербайджане будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям.
Бизнес
30 января 2025 г. 15:55
Вусал Шихалиев: Будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям

В Азербайджане будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев на презентации рабочей группы "Подключение к водопроводным сетям".

Он отметил, что на данной встрече будут определены мероприятия, которые будут отражены в дорожной карте 2025 года.

"Проблемы, с которыми сталкивается частный сектор, и пути их решения будут в числе приоритетов 2025 года", - подчеркнул Шихалиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan to develop 2025 roadmap for water supply network expansion
Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "Su şəbəkəsinə qoşulma sahəsi üzrə 2025-ci il üçün Yol Xəritəsi hazırlanacaq"

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