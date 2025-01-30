Вусал Шихалиев: Будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям

В Азербайджане будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям.

В Азербайджане будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев на презентации рабочей группы "Подключение к водопроводным сетям".

Он отметил, что на данной встрече будут определены мероприятия, которые будут отражены в дорожной карте 2025 года.

"Проблемы, с которыми сталкивается частный сектор, и пути их решения будут в числе приоритетов 2025 года", - подчеркнул Шихалиев.