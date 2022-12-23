Вусал Гасымлы: За последние 19 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

За последние 19 лет валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана вырос в 3,4 раза.

За последние 19 лет валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана вырос в 3,4 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом заявил исполнительный директор организации Вусал Гасымлы.

"По сравнению с 2003 годом производство валового внутреннего продукта в ненефтегазовом секторе в 2021 году увеличилось в 3,1 раза, промышленной продукции - в 2,7 раза, по ненефтегазовой промышленности - в 3,6 раза. За эти годы произошел значительный рост и в других сферах экономики: в 2 раза выросла продукция сельского хозяйства, в 1,8 раза - грузоперевозки, в 1,3 раза - пассажирские перевозки, в 15,4 раза - объем информационно-коммуникационных услуг", - отметил он.

По словам Гасымлы, значительную роль в росте экономики сыграли инвестиции: "За 2003-2021 годы объем средств, направленных в основной капитал, увеличился в 2,7 раза, в том числе на строительно-монтажные работы - в 4,1 раза. В 2004-2021 годах в Азербайджан было инвестировано в общей сложности 288,9 млрд долларов США. С учетом показателей этого года в Азербайджан за последние 19 лет инвестировано около 300 млрд долларов США. Иностранные инвестиции выросли в 2,2 раза".

Он отметил, что доходы государственного бюджета в 2003-2021 годах выросли в 21,6 раза, а расходы - в 22,2 раза: “Номинальные доходы населения выросли в 10,0 раза, а депозиты населения в банках - в 36,7 раза. Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-декабрь 2021 года по сравнению с январем-декабрем 2003 года выросла в 9,5 раза, а среднемесячный размер пенсий - в 13,9 раза. Минимальная заработная плата увеличилась в 27,8 раза, а минимальный размер трудовой пенсии - в 10,0 раза. С 2003 по 2021 год численность населения увеличилась на 1807,3 тысячи человек или на 21,7 процента".

Гасымлы отметил, что в 2003-2021 годах количество стран, с которыми Азербайджан установил внешнеторговые связи, увеличилось со 124 до 188 или на 51,6%: “Внешнеторговый оборот увеличился в 6,5 раза, в том числе импорт - в 4,5 раза, экспорт- в 8,6 раза. А экспорт ненефтегазовой продукции увеличился в 7,3 раза".