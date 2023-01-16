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Вусал Гасымлы: ВБ рекомендует другим странам воспользоваться нашим опытом

Вусал Гасымлы: ВБ рекомендует другим странам воспользоваться нашим опытом Созданный в Азербайджане институт мониторинга и оценивания считается самым передовым на постсоветском пространстве. Даже Всемирный банк (ВБ) рекомендует другим странам воспользоваться нашим передовым опытом.
Бизнес
16 января 2023 г. 12:45
Вусал Гасымлы: ВБ рекомендует другим странам воспользоваться нашим опытом

Созданный в Азербайджане институт мониторинга и оценивания считается самым передовым на постсоветском пространстве. Даже Всемирный банк (ВБ) рекомендует другим странам воспользоваться нашим передовым опытом.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы заявил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности возглавляемой им структуры в 2022 году.

"Мы продолжаем наш мониторинг и оценивание для повышения прозрачности. В настоящее время ряд стран отдают предпочтение деятельности на основе базы данных. Мы также считаем, что чем шире база данных, тем выше прозрачность. На данный момент мы представили 88 отчетов о мониторинге и оценивании", - отметил он.

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Версия на английском языке Vusal Gasimli: WB recommends other countries to benefit from Azerbaijan's experience
Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "WB digər ölkələrə təcrübəmizdən yararlanmağı tövsiyə edir"

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