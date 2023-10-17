Вусал Гасымлы: Открылись новые возможности для развития региона

После того, как президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Ханкенди, открылись новые возможности для развития региона.

После того, как президент Ильхам Алиев водрузил государственный флаг в Ханкенди, открылись новые возможности для развития региона.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы.

"В частности, процесс реинтеграции региона, в том числе Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда, Аскерана и Агдере, будет осуществляться за счет возможностей азербайджанского государства, обладающего экономической мощью. В бывшей “серой зоне" прекращены незаконная эксплуатация природных ресурсов в ущерб окружающей среде и экологический террор против нашей страны, в частности "водный" террор", - отметил он.

По словам Гасымлы, реинтеграция Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда, Аскерана и Агдере создает новые возможности для развития зеленой энергетики, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, строительного сектора, пищевой промышленности и туризма.

"Реинтеграция этой территории изменит карту транспортно-логистической и коммунальной инфраструктуры”, - добавил директор Центра.