Вусал Гасымлы: Объем глобальной халяльной экономики к 2030 году достигнет $5 трлн

Вусал Гасымлы: Объем глобальной халяльной экономики к 2030 году достигнет $5 трлн

Объем мировой халяльной экономики к 2030 году увеличится с $2,3 трлн (показатель 2020 года) до $5 трлн.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы на презентации учебника "Халяльная экономика".

По его словам, в будущем планируется превратить халяльную экономику в выгодное экспортное направление. "Написание книги о халяльной экономике было требованием времени. Обеспечение населения халяльными продуктами питания очень важно. Халяльная экономика давно вышла за рамки исключительно пищевой промышленности и охватывает довольно широкий спектр направлений".

Гасымлы подчеркнул, что данная книга станет важным источником для дальнейшего укрепления экономических связей Азербайджана с мусульманским миром.

Отметим, что книга подготовлена Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и Азербайджанским институтом теологии. В книге из 8 глав дается подробный анализ таких вопросов, как требования шариата к халяльной экономике, этические вопросы халяльного управления, принципы халяльности в торговых операциях, халяльный туризм, глобальная динамика халяльной торговли и связанные с этим проблемы, а также перспективы влияния халяльной экономики на развитие предпринимательства в Азербайджане.