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Вусал Гасымлы: Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один

Вусал Гасымлы: Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один.
Бизнес
19 мая 2023 г. 17:33
Вусал Гасымлы: Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один

Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе выпускного дня проекта StartUp School портала Enterprise Azerbaijan.

"Главная проблема стартапов в Азербайджане, как и во всем мире, - это отсутствие связей с инвесторами. Enterprise Azerbaijan и подобные платформы служат для установления этих связей. Ежегодно в мире создается более 300 тысяч стартапов. Самые крупные создаются в США, Китае, Великобритании и Албании. В таких маленьких странах, как Азербайджан, нет крупных стартапов. Это закономерность. Для крупных стартапов нужны большие возможности", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "10 startapdan 1-i inkişaf edə bilir"

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