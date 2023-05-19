Вусал Гасымлы: Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один

Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один.

Из созданных в Азербайджане 10 стартапов способен развиваться только один.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе выпускного дня проекта StartUp School портала Enterprise Azerbaijan.

"Главная проблема стартапов в Азербайджане, как и во всем мире, - это отсутствие связей с инвесторами. Enterprise Azerbaijan и подобные платформы служат для установления этих связей. Ежегодно в мире создается более 300 тысяч стартапов. Самые крупные создаются в США, Китае, Великобритании и Албании. В таких маленьких странах, как Азербайджан, нет крупных стартапов. Это закономерность. Для крупных стартапов нужны большие возможности", - отметил он.