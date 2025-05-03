Вугар Орудж переизбран председателем Общества оценщиков Азербайджана

В Баку состоялась VIII отчетно-выборная конференция Общества оценщиков Азербайджана (ООА), в рамках которой прошли выборы руководящих органов организации.

В Баку состоялась VIII отчетно-выборная конференция Общества оценщиков Азербайджана (ООА), в рамках которой прошли выборы руководящих органов организации.

Как сообщает Report, по итогам голосования Вугар Орудж вновь избран председателем правления ООА.

Также в состав правления вошли Фарид Рустамов, Азер Нифтиев, Наиль Гашимов, Ибрагим Гулиев, Орхан Гасанов, Асиф Юсубов, Хатаи Теймуров, Руфат Алиев, Самир Насибов и Эльдар Тахмазов. Членами Контрольно-ревизионной комиссии избраны Намиг Мамедов, Эмин Новрузов и Турал Багиров.

Отметим, что Вугар Орудж впервые возглавил организацию по итогам VII отчетно-выборной конференции, прошедшей в 2022 году.