Вугар Орудж: Будут предприняты необходимые шаги в направлении развития оценочной деятельности

В Азербайджане планируется реализация ряда шагов, направленных на дальнейшее развитие оценочной деятельности.

В Азербайджане планируется реализация ряда шагов, направленных на дальнейшее развитие оценочной деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж на VIII отчетно-выборной конференции общества.

По его словам, ранее профессию оценщика нередко воспринимали как дополнение к работе банковских сотрудников, однако сегодня это важная и значимая профессия, обладающая арбитражным статусом. "При совершении сделок купли-продажи и подписании договоров участие оценщика является необходимым. Парламент Азербайджана принял ряд законов, а внесенные в них изменения расширили сферы деятельности специалистов в этой области", — отметил он.

В. Орудж также отметил, что Азербайджан рассматривает тюркское единство как один из ключевых приоритетов государственной политики, напомнив, что в мае 2024 года в Баку прошла 3-я конференция Совета объединений оценщиков тюркских государств.