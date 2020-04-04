Вугар Байрамов: Программы поддержки уменьшат расходы предпринимателей в посткоронавирусный период

В целях снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, занятость и деятельность субъектов предпринимательства по указанию главы государства были сформированы рабочие группы. Определены сферы, пострадавшие от коронавируса в наибольшей степени, значительно, минимально и не понесшие ущерб, подготовлены 10 программ государственной поддержки. Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов прокомментировал Report суть и значимость этих программ, подчеркнув, что разработанный государством пакет окажет поддержку не только предпринимателям, но и наемным работникам.

"В целях минимизации ущерба, нанесенного коронавирусом экономике Азербайджана и предпринимателям, по поручению главы государства были созданы четыре рабочие группы. Одна из этих рабочих групп, сформированная по экономическому сектору, уже представила президенту разработанный пакет предложений. В нем приведены 10 госпрограмм, предусматривающих оказание прямой финансовой помощи и косвенной поддержки. Предложены такие меры как налоговые послабления, льготы по кредитам, расширение ипотечного кредитования, субсидирование процентов. Программы предусматривают поддержку как предпринимателей, так и граждан, задействованных в частном секторе. В целом, на претворение в жизнь программы поддержки выделено 2,5 миллиарда манатов.

Первоначально речь шла о сумме в 1 миллиард манатов, однако впоследствии по поручению президента эта цифра была увеличена до 2,5 миллиарда манатов, что равносильно 3% ВВП Азербайджана. Надо отметить, что Азербайджан лидирует среди стран СНГ по объему средств от ВВП, выделенных в целях минимизации ущерба от короновирусной пандемии. Это говорит о том, что правительство стремится снизить ущерб от коронавируса в пределах имеющихся финансовых возможностей".

По словам В.Байрамова, в настоящее время число наемных работников в стране составляет 1,555 миллиона человек. Более 900 тыс. из них задействованы в нефтяном и государственном секторах: "Даже находясь в отпуске, эти наемные работники получат выплаты со стороны государства. В частном секторе задействовано более 600 тысяч наемных работников. Суть программы состоит в оказании социальной поддержки не только предпринимателям, но и нашим гражданам, работающим по найму. В этом контексте по первой программе государство компенсирует 50% заработной платы более 300 тыс. работников.

Это говорит о том, что государство, компенсируя заработные платы, стремится предотвратить сокращение работников в данных секторах и оказать содействие предпринимателям, которых призывают сохранить штат и не допускать сокращений. В целом, определены 20 сфер деятельности, понесших ущерб от коронавируса. Некоторые из них пострадали в большей степени. 9 сфер пострадали на 70%, ущерб 11 сфер составляет 100%. При компенсации фонда заработной платы за основу будет взята среднемесячная заработная плата, которая по состоянию на январь нынешнего года составила 712 манатов. Эта максимальный уровень среднемесячной заработной платы. Естественно, что в некоторых компаниях за основу будет взята реальная среднемесячная заработная плата.

Другая программа поддержки охватит свыше 290 тысяч субъектов микробизнеса и частных предпринимателей. Будет оказана финансовая поддержка предпринимателям, работающим в этом направлении по ИНН, и это примерно 292 тысячи субъектов микробизнеса и частных предпринимателей".

По словам В.Байрамова, важным аспектом программ является их охват не только периода пандемии, но и посткоронавирусного периода:

"Основной целью, безусловно, является минимизация негативных последствий, возникших в период пандемии коронавируса. Вместе с тем программы призваны содействовать быстрому восстановлению деятельности предпринимателей в посткороновирусный период, и нацелены на поддержание экономической активности. С этой точки зрения пакет предложений предусматривает стимулирующие меры, в том числе налоговые льготы. То есть будут применяться налоговые льготы к субъектам микробизнеса упрощенного налогообложения, предусматривается также освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога.

Ожидается, что подобные льготы будут применяться и в отношении предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Будет снижен налог на прибыль. Предусматривается освобождение от НДС определенных объектов общественного питания. Некоторые импортируемые товары, предназначенные для удовлетворения продовольственного и медицинского потребностей населения, будут временно освобождены от НДС. Применение налоговых льгот позволит предпринимателям снизить свои расходы в посткоронавирусный период и в кратчайшие сроки восстановить экономическую активность.

Ожидаются и льготы по кредитам. Предусматривается 10%-я субсидия государства для процентов по кредитам предпринимателей. Так, например, если предприниматель получил кредит под 12% для вложения в реальный сектор экономики, то государство покроет 10%, а оставшиеся 2% выплатит сам предприниматель. В результате предприниматель получит льготы по процентам. До 60% привлеченных предпринимателями кредитов получат государственную поддержку в посткоронавирусный период. Предусматривается как прямая помощь, так и стимулирующие мероприятия. Всё это говорит о стратегической значимости предложенного пакета и оказании поддержки предпринимателям даже в постконавирусный период".