Вугар Байрамов: Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических отношений с Пакистаном

Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.

Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, хотя ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 20-30 миллионов долларов США, планируется увеличить эту цифру до 2 миллиардов долларов.

"Азербайджан также нацелен на увеличение товарооборота с Турцией до 15 миллиардов долларов в год. Это означает, что планируется довести годовой товарооборот с двумя братскими государствами - Турцией и Пакистаном - до 17 миллиардов долларов США. Это новая стратегия стратегического сотрудничества", - отметил депутат.