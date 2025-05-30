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Вугар Байрамов: Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических отношений с Пакистаном

Вугар Байрамов: Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических отношений с Пакистаном Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.
Бизнес
30 мая 2025 г. 12:08
Вугар Байрамов: Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических отношений с Пакистаном

Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, хотя ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 20-30 миллионов долларов США, планируется увеличить эту цифру до 2 миллиардов долларов.

"Азербайджан также нацелен на увеличение товарооборота с Турцией до 15 миллиардов долларов в год. Это означает, что планируется довести годовой товарооборот с двумя братскими государствами - Турцией и Пакистаном - до 17 миллиардов долларов США. Это новая стратегия стратегического сотрудничества", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Pakistanla iqtisadi əlaqələri daha da dərinləşdirmək üçün böyük potensial var"

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