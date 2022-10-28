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Вугар Байрамов: Срок подписания договора о государственно-частном партнерстве должен быть сокращен

Вугар Байрамов: Срок подписания договора о государственно-частном партнерстве должен быть сокращен В новом законе "О государственно-частном партнерстве" срок подписания договора о партнерстве составляет около 270 дней. Он должен быть пересмотрен в сторону сокращения.
Бизнес
28 октября 2022 г. 13:16
Вугар Байрамов: Срок подписания договора о государственно-частном партнерстве должен быть сокращен

В новом законе "О государственно-частном партнерстве" срок подписания договора о партнерстве составляет около 270 дней. Он должен быть пересмотрен в сторону сокращения.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"При определении сроков необходимо учитывать рабочие и нерабочие дни. Например, в марте 31 календарный день, но 16 из них являются нерабочими. Учет этих факторов позволит определить оптимальный срок", - добавил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Dövlət-özəl tərəfdaşlığı ilə bağlı müqavilənin imzalanması müddəti azaldılmalıdır"

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