Вугар Байрамов: Срок подписания договора о государственно-частном партнерстве должен быть сокращен

В новом законе "О государственно-частном партнерстве" срок подписания договора о партнерстве составляет около 270 дней. Он должен быть пересмотрен в сторону сокращения.

В новом законе "О государственно-частном партнерстве" срок подписания договора о партнерстве составляет около 270 дней. Он должен быть пересмотрен в сторону сокращения.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"При определении сроков необходимо учитывать рабочие и нерабочие дни. Например, в марте 31 календарный день, но 16 из них являются нерабочими. Учет этих факторов позволит определить оптимальный срок", - добавил Байрамов.