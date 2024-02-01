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Депутат: Процесс утилизации является частью системной деятельности по охране окружающей среды

Депутат: Процесс утилизации является частью системной деятельности по охране окружающей среды Процесс утилизации является частью системной деятельности в Азербайджане, связанной с охраной окружающей среды.
Бизнес
1 февраля 2024 г. 11:34
Депутат: Процесс утилизации является частью системной деятельности по охране окружающей среды

Процесс утилизации является частью системной деятельности в Азербайджане, связанной с охраной окружающей среды.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что процесс утилизации считается одной из важных мер с точки зрения защиты экологии.

"Цель утилизации - добиться обновления автопарка за счет формируемого государством фонда утилизации. Среди шагов, предпринятых для формирования автопарка в соответствии с критериями, связанными с охраной окружающей среды, можно привести в пример постановление Кабинета министров, согласно которому прекращен ввоз в страну легковых автотранспортных средств, срок выпуска которых превышает 10 лет", - сказал он.

Депутат отметил, что, учитывая, что в этом году Азербайджан принимает 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), решение об утилизации имеет важное значение.

"Основная цель COP29 - поддержка защиты окружающей среды и осуществление системных действий в этом направлении. Считается важным использовать различные инструменты, связанные с защитой окружающей среды, в соответствии с принципами COP29. В связи с этим осуществление утилизации автомобилей является шагом, который служит дальнейшему укреплению принципов, связанных с охраной окружающей среды в Азербайджане", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: “Utilizasiya prosesi ətraf mühitin qorunması ilə bağlı sistemli fəaliyyətin bir hissəsidir”

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