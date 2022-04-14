Вугар Байрамлы: В рамках антиинфляционных мер усиливается господдержка предпринимательства

В первом квартале 2022 года одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, стала борьба с ростом цен и усиление мер по борьбе с инфляцией.

В первом квартале 2022 года одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, стала борьба с ростом цен и усиление мер по борьбе с инфляцией.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы.

"В опубликованных Госкомстатом цифрах отмечается двузначная инфляция за первый квартал. В частности, мониторинги потребительского рынка показывают, что тенденция к искусственному повышению цен в Азербайджане проявилась и в первом квартале этого года. В этом контексте борьба с искусственным ростом цен становится еще более важной. Борьба с последствиями искусственного роста цен является одним из основных элементов мер по борьбе с инфляцией.

Байрамлы отмечает, что государство начало внедрять новые механизмы, связанные с поощрением предпринимательства: "Кабинет министров принял решение о финансировании производства и переработки, входящих в минимальную потребительскую корзину, за счет льготных кредитов, а также о предоставлении субсидий на кредиты, связанные с переработкой этой продукции. Это также важно с точки зрения снижения затрат".