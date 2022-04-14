О нас
Аудио новости

Вугар Байрамлы: В рамках антиинфляционных мер усиливается господдержка предпринимательства

Вугар Байрамлы: В рамках антиинфляционных мер усиливается господдержка предпринимательства В первом квартале 2022 года одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, стала борьба с ростом цен и усиление мер по борьбе с инфляцией.
Бизнес
14 апреля 2022 г. 14:58
Вугар Байрамлы: В рамках антиинфляционных мер усиливается господдержка предпринимательства

В первом квартале 2022 года одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, стала борьба с ростом цен и усиление мер по борьбе с инфляцией.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы.

"В опубликованных Госкомстатом цифрах отмечается двузначная инфляция за первый квартал. В частности, мониторинги потребительского рынка показывают, что тенденция к искусственному повышению цен в Азербайджане проявилась и в первом квартале этого года. В этом контексте борьба с искусственным ростом цен становится еще более важной. Борьба с последствиями искусственного роста цен является одним из основных элементов мер по борьбе с инфляцией.

Байрамлы отмечает, что государство начало внедрять новые механизмы, связанные с поощрением предпринимательства: "Кабинет министров принял решение о финансировании производства и переработки, входящих в минимальную потребительскую корзину, за счет льготных кредитов, а также о предоставлении субсидий на кредиты, связанные с переработкой этой продукции. Это также важно с точки зрения снижения затрат".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramlı: "Antiinflyasiya tədbirləri çərçivəsində sahibkarlığa dövlət dəstəyi artırılır"

Экслюзивные новости

Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
14 апреля 2022 г. 14:29
ГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
ФотоГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
13 апреля 2022 г. 18:46
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
13 апреля 2022 г. 16:46
Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях
Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях
13 апреля 2022 г. 13:13
Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
13 апреля 2022 г. 10:06
ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее
ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее
12 апреля 2022 г. 11:11
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi