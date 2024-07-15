Вугар Алиев: Нахчыванское таможенное управление ведет подготовку к COP29

Значительные реформы, проводимые в последние годы в Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета, привели к росту объема экспортно-импортных операций, отчислений в госбюджет.

Значительные реформы, проводимые в последние годы в Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета, привели к росту объема экспортно-импортных операций, отчислений в госбюджет.

Об этом Report рассказал начальник Нахчыванского главного таможенного управления Вугар Алиев.



По его словам, управление ведет подготовку к COP29, который Азербайджан примет в ноябре этого года: "Для обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана от 13 января 2024 года "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения" распоряжением председателя ГТК создана "Таможенная комиссия COP29", а также утвержден План мероприятий".

Вугар Алиев подчеркнул, что план мероприятий предусматривает обеспечение таможенного контроля в упрощенном порядке, оперативного обслуживания прибывающих гостей, координацию деятельности сотрудников на контрольно-пропускных пунктах, размещение информации о таможенных правилах на иностранных языках на электронных табло.

Среди прочих мер глава управления отметил привлечение на период мероприятия волонтеров к соответствующей деятельности на таможенном посту "Садарак", усиление мер безопасности на КПП и другие работы.