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Вугар Алиев: Нахчыванское таможенное управление ведет подготовку к COP29 

Вугар Алиев: Нахчыванское таможенное управление ведет подготовку к COP29  Значительные реформы, проводимые в последние годы в Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета, привели к росту объема экспортно-импортных операций, отчислений в госбюджет.
Бизнес
15 июля 2024 г. 13:43
Вугар Алиев: Нахчыванское таможенное управление ведет подготовку к COP29 

Значительные реформы, проводимые в последние годы в Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета, привели к росту объема экспортно-импортных операций, отчислений в госбюджет.

Об этом Report рассказал начальник Нахчыванского главного таможенного управления Вугар Алиев.

По его словам, управление ведет подготовку к COP29, который Азербайджан примет в ноябре этого года: "Для обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана от 13 января 2024 года "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения" распоряжением председателя ГТК создана "Таможенная комиссия COP29", а также утвержден План мероприятий".

Вугар Алиев подчеркнул, что план мероприятий предусматривает обеспечение таможенного контроля в упрощенном порядке, оперативного обслуживания прибывающих гостей, координацию деятельности сотрудников на контрольно-пропускных пунктах, размещение информации о таможенных правилах на иностранных языках на электронных табло.

Среди прочих мер глава управления отметил привлечение на период мероприятия волонтеров к соответствующей деятельности на таможенном посту "Садарак", усиление мер безопасности на КПП и другие работы.

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Версия на английском языке Nakhchivan customs authority prepares for COP29, its chief says
Версия на азербайджанском языке Vüqar Əliyev: “COP29 zamanı “Sədərək” gömrük postunda qonaqlara operativ xidmət göstəriləcək” - MÜSAHİBƏ

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