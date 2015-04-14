ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли в 2015 году

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Рост объемов мировой товарной торговли увеличится с 2,8% в 2014 году до 3,3% в 2015 году, а в 2016 году - до 4%, следует из нового прогноза Всемирной торговой организации (ВТО).

Однако, как отмечает Report со ссылкой на РБК, это меньше, чем ожидалось ранее. "Тем самым увеличение торговли останется существенно ниже среднегодового показателя в 5,1%, рассчитываемого с 1990 года", - говорится в прогнозе ВТО.

Год назад предсказывалась более значительная тенденция роста ВВП в Соединенных Штатах и в еврозоне в 2014 году. Эти ожидания не оправдались - квартальные показатели в США и активность в еврозоне оказались весьма посредственными. В 2014 году объем мировой торговли вырос на 2,8% при прогнозе повышения на 3,1%.

Рост менее чем на 3% мировая торговля демонстрирует уже третий год подряд. В период между 2012 и 2014 годами рост торговли составил в среднем всего 2,4% и стал самым низким трехгодичным показателем (за исключением 1975 года и 2009 года, когда мировая торговля реально сократилась).

"По крайней мере, в краткосрочной перспективе расширение торговли не будет значительно опережать общий экономический рост, что было общей закономерностью на протяжении десятилетий. Рост мировой торговли в 2014 году на 2,8% едва превысил годовой рост мирового ВВП, прогноз на 2015 и 2016 годы в том, что рост торговли лишь с небольшим отрывом превзойдет ожидаемое увеличение производства", — подчеркнули в ВТО.

Среди факторов, которые способствовали замедлению роста торговли и производства в 2014 году и в начале 2015 года, включая замедление роста ВВП в странах с развивающейся экономикой, в ВТО назвали неравномерное восстановление экономики в развитых странах и рост геополитической напряженности в мире.