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ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в текущем году

ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в текущем году Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году.
Бизнес
12 апреля 2022 г. 15:34
ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в текущем году

Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе ВТО.

"Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году, что на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1%", - отмечается в докладе.

Сообщается также, что рост должен ускориться до 3,2% в 2023 году, что близко к среднему показателю в 3,0% в период с 2010 по 2019 год.

Согласно докладу, оценки отражают прямое воздействие военных действий России в Украине.

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Версия на английском языке WTO downgrades forecast for global GDP growth this year

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