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    ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Всемирная торговая организация ожидает замедление роста мировой торговли в 2018 и 2019 годах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, это следует из материалов ВТО.

    Отмечается, что рост мировой торговли в текущем году составит 3,9%, а в 2019 году - 3,7% (ранее ожидалось 4,0%).

    Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что он не исключает появление нового глобального кризиса. По мнению американского миллиардера Рея Далио, новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет.

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