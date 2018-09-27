ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Всемирная торговая организация ожидает замедление роста мировой торговли в 2018 и 2019 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, это следует из материалов ВТО.

Отмечается, что рост мировой торговли в текущем году составит 3,9%, а в 2019 году - 3,7% (ранее ожидалось 4,0%).

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что он не исключает появление нового глобального кризиса. По мнению американского миллиардера Рея Далио, новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет.