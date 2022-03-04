ВТБ второй раз за неделю повышает минимальную ставку по ипотеке

ВТБ в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков снова пересмотрел условия по своим ипотечным программам.

ВТБ в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков снова пересмотрел условия по своим ипотечным программам.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении госбанка.

С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья - с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п.п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ.

В последний раз ВТБ поднимал ставки по ипотеке 28 февраля, накануне увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%.

Базовые ставки по госпрограммам ВТБ оставляет без изменений.

По ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, не меняются.

Заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.