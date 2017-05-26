Встреча Эльмана Рустамова с предпринимателями отложена

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Запланированные на 7 июня специальные сессии Caspian Energy Forum, посвященные банковскому сектору с участием председателя Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова и туристическому сектору с участием заместителя министра культуры и туризма Азербайджана Назима Самедова, перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club.

"Причиной этому является особая загруженность и плотный график вышеуказанных госчиновников", - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, на бизнес-форумах планировалось участие около 150-ти делегатов, в том числе руководителей и представителей компаний из стран Каспийско-Черноморского региона и ЕС.

“Мы приглашаем все заинтересованные компании принять участие в специальной сессии Caspian Energy Forum, в рамках Caspian European Club и Caspian American Club, посвященной обязательному медицинскому страхованию с участием директора Государственного агентства обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджана Заура Алиева 14 июня”, - сказал Тельман Алиев.

Caspian European Club и Caspian American Club дважды в месяц в Баку и в течение года в разных странах мира организовывают бизнес-форумы, в рамках которых компании имеют возможность налаживать контакты, рассказывать о своих проблемах руководителям государственных структур, вносить предложения по решению этих проблем, а также задавать вопросы, ответы на которые позволяют им находить решения существующих проблем и способствуют развитию бизнеса компании.