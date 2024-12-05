ВСТБ: Азербайджан и Турция достигли 50% целевого ориентира товарооборота

15:05

В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 7,5 млрд долларов США, что означает достижение 50% от целевого ориентира в 15 млрд долларов, определенного лидерами двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Всемирного совета турецкого бизнеса (ВСТБ) по Азербайджану Барыш Алтыпармак на бакинской встрече Евразийского совета представителей организации, организованной посольством Турции.

"Мы ожидаем роста торгового оборота и в этом году. Наши цели амбициозны, и предстоит проделать значительную работу. Роль инвесторов в развитии экономики Азербайджана имеет ключевое значение. Возможности, которые предоставляются инвесторам в свободных экономических зонах, промышленных и технологических парках, играют важную роль", — подчеркнул он.