Заработает сайт по содействию инвестициям в Азербайджан

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики в ближайшее время запустит сайт и мобильное приложение Invest in Azerbaijan.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.
Отмечается, что работа над сайтом и мобильным приложением Invest in Azerbaijan уже завершена.
Сайт и мобильное приложение Invest in Azerbaijan будут способствовать упрощению обращений инвесторов. В результате, инвестиции в экономику Азербайджана будут увеличены.