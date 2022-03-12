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Заработает сайт по содействию инвестициям в Азербайджан

Заработает сайт по содействию инвестициям в Азербайджан Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики в ближайшее время запустит сайт и мобильное приложение Invest in Azerbaijan.
Бизнес
12 марта 2022 г. 14:43
Заработает сайт по содействию инвестициям в Азербайджан

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики в ближайшее время запустит сайт и мобильное приложение Invest in Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Отмечается, что работа над сайтом и мобильным приложением Invest in Azerbaijan уже завершена.

Сайт и мобильное приложение Invest in Azerbaijan будут способствовать упрощению обращений инвесторов. В результате, инвестиции в экономику Азербайджана будут увеличены.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana investisiya yatırımını asanlaşdıracaq sayt tezliklə istifadəyə veriləcək

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