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Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен

Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Сингапуре, ранее запланированный на конец мая, перенесен на август 2021 года
Бизнес
3 февраля 2021 г. 23:46
Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Сингапуре, ранее запланированный на конец мая, перенесен на август 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума 2021 года в Сингапуре состоится 17-20 августа", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее планировалось провести ВЭФ 25-28 мая.

"Хотя Всемирный экономический форум и правительство Сингапура по-прежнему уверены в мерах, принимаемых для обеспечения безопасной и эффективной встречи, а распространение COVID-19 в Сингапуре остается на незначительном уровне, изменение времени проведения встречи отражает международные проблемы в сдерживании пандемии", — поясняется в релизе.

Сообщается, что текущие ограничения на поездки во всем мире затруднили планирование личных встреч в первой половине года. Кроме того, различные правила карантина увеличили время, необходимое для обеспечения того, чтобы участники со всего мира могли принять меры для участия в Давосском форуме.

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