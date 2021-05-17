Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили

Заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году в Сингапуре не состоится.

Заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году в Сингапуре не состоится.

Как передает Report, об этом в понедельник говорится в заявлении ВЭФ, опубликованном на его сайте.

Обстоятельства, связанные с пандемией, "делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", отмечается в документе.

Теперь проведение встречи запланировано на первую половину 2022 года. Место и дата ее проведения будут определены позднее этим летом.

"Это было трудное решение, особенно с учетом большой заинтересованности наших партнеров собраться вместе не только виртуально, но и лично, а также внести свой вклад в создание более <...> устойчивого мира, - приводятся в заявлении слова председателя и основателя ВЭФ Клауса Шваба. - Однако в конечном итоге здоровье и безопасность являются нашим главным приоритетом".