Всемирный банк: В Азербайджане 60% бедного населения живет в сельской местности

В Азербайджане 60% бедного населения проживает в сельской местности.

В Азербайджане 60% бедного населения проживает в сельской местности.

Как сообщает Report, об этом на конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023 в Баку заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл.

По ее словам, реализация проектов ”умное село“ в Азербайджане приведет к снижению уровня бедности в стране: "Всемирный банк поддерживает эти проекты, реализуемые Азербайджаном. Подобные проекты широко распространены в Азии. Использование технологий в сельской местности сокращает бедность примерно на 50%. Более бедное население, живущее в сельской местности, чаще страдает от стихийных бедствий и кризисов. Мы работаем как с правительством, так и с частным сектором в этом направлении. В Азербайджане высокий уровень потенциала человеческого капитала. Мы готовы помочь в его развитии", - отметил он.