Всемирный банк: В 2016 году темпы роста мировой экономики составят 2,9%

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В 2016 году прогнозируется дальнейшее замедление темпов экономического роста в Китае, продолжится рецессия в России и Бразилии. Неблагоприятная экономическая ситуация в странах с формирующимся рынком скажется на темпах развития глобальной экономики в целом. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

В 2016 году темпы роста мировой экономики составят 2,9%. В 2015 году они не превысили 2,4 процента. Некоторое, хотя и вялое оживление, эксперты связывают с ускорением экономического роста в странах с развитой экономикой.

Однако при этом наблюдается ослабление экономики большинства крупнейших стран с формирующимся рынком, которые вносили значительный вклад в общемировой экономический рост на протяжении последнего десятилетия. "Свыше 40% малоимущего населения мира проживает в развивающихся странах, экономический рост в которых замедлился в 2015 году", – заявил президент Группы Всемирного банка Джим Ен Ким.

В 2016 году темпы экономического роста в целом в странах Европы и Центральной Азии возрастут до 3% по сравнению с 2,1% в 2015 году. Ожидается, что темпы снижения цен на нефть замедлятся или стабилизируются, положение в экономике России улучшится, а в экономике Украины произойдет оживление.

Согласно прогнозам, экономическая активность в России в 2016 году понизится всего на 0,7% после сокращения на 3,8 процента в истекшем году. В случае стабилизации цен на сырьевые товары возможно умеренное возобновление роста в восточной части региона - в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.