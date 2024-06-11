О нас

Всемирный банк сохранил прогноз по темпам роста мировой экономики на этот год

Всемирный банк сохранил прогноз по темпам роста мировой экономики на этот год Всемирный банк (ВБ) сохранил свой прогноз по темпам роста мировой экономики на 2024 год, который составил 2,6%, в 2025-2026 годах ожидается незначительное повышение.
Бизнес
11 июня 2024 г. 17:40
Всемирный банк сохранил прогноз по темпам роста мировой экономики на этот год

Всемирный банк (ВБ) сохранил свой прогноз по темпам роста мировой экономики на 2024 год, который составил 2,6%, в 2025-2026 годах ожидается незначительное повышение.

Как передает Report, об этом говорится в июньском докладе ВБ, посвященном перспективам развития мировой экономики.

"Как ожидается, в 2024 году, впервые за последние три года, темпы роста мировой экономики стабилизируются, но на низкой по сравнению с недавними историческими показателями отметке. По прогнозам, темпы роста мировой экономики в 2024 году останутся на уровне 2,6%, а в 2025-2026 годах незначительно повысятся - в среднем до 2,7%. Это намного ниже среднего показателя в 3,1% за 10 лет, предшествовавших пандемии COVID-19. Из прогноза следует, что в 2024-2026 годах темпы роста в странах, на которые в совокупности приходится более 80% мирового населения и мирового ВВП, будут по-прежнему ниже, чем в течение десяти лет до пандемии COVID-19", - отмечается в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан возобновил экспорт лука в Болгарию
Азербайджан возобновил экспорт лука в Болгарию
11 июня 2024 г. 18:45
Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества
11 июня 2024 г. 17:53
Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана приняла участие в конференции GCCA 2024
ФотоАссоциация Производителей Цемента Азербайджана приняла участие в конференции GCCA 2024
11 июня 2024 г. 17:00
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с испанской компанией
ФотоАзербайджан обсудил возможности сотрудничества с испанской компанией
11 июня 2024 г. 16:09
Singapore Airlines выплатит пострадавшим из-за турбулентности пассажирам компенсации
Singapore Airlines выплатит пострадавшим из-за турбулентности пассажирам компенсации
11 июня 2024 г. 11:11
В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям
В Баку обсуждается адаптация национальной системы стандартизации к международным требованиям
11 июня 2024 г. 11:03
Азербайджан возобновил импорт автомобильных шин из Бразилии
Азербайджан возобновил импорт автомобильных шин из Бразилии
10 июня 2024 г. 17:30
Азербайджан начал поставки куриного мяса из Узбекистана 
Азербайджан начал поставки куриного мяса из Узбекистана 
10 июня 2024 г. 17:05
В Баку создана новая компания с уставным капиталом 25 млн манатов
В Баку создана новая компания с уставным капиталом 25 млн манатов
10 июня 2024 г. 14:41
Депутат: Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана
Депутат: Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана
10 июня 2024 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi