Всемирный банк сохранил прогноз по темпам роста мировой экономики на этот год

Всемирный банк (ВБ) сохранил свой прогноз по темпам роста мировой экономики на 2024 год, который составил 2,6%, в 2025-2026 годах ожидается незначительное повышение.

Всемирный банк (ВБ) сохранил свой прогноз по темпам роста мировой экономики на 2024 год, который составил 2,6%, в 2025-2026 годах ожидается незначительное повышение.

Как передает Report, об этом говорится в июньском докладе ВБ, посвященном перспективам развития мировой экономики.

"Как ожидается, в 2024 году, впервые за последние три года, темпы роста мировой экономики стабилизируются, но на низкой по сравнению с недавними историческими показателями отметке. По прогнозам, темпы роста мировой экономики в 2024 году останутся на уровне 2,6%, а в 2025-2026 годах незначительно повысятся - в среднем до 2,7%. Это намного ниже среднего показателя в 3,1% за 10 лет, предшествовавших пандемии COVID-19. Из прогноза следует, что в 2024-2026 годах темпы роста в странах, на которые в совокупности приходится более 80% мирового населения и мирового ВВП, будут по-прежнему ниже, чем в течение десяти лет до пандемии COVID-19", - отмечается в документе.