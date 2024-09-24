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Всемирный банк: Рост производительности в АПК Азербайджана составит до 20%

Всемирный банк: Рост производительности в АПК Азербайджана составит до 20% 11:15
Бизнес
24 сентября 2024 г. 11:53
Всемирный банк: Рост производительности в АПК Азербайджана составит до 20%

В Азербайджане рост производительности в сельском хозяйстве составит до 20%, однако в аграрном риске имеются определенные риски.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмайстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

Она отметила, что рост производительности в сельскохозяйственном секторе составит от 10% до 20%, как при оптимистическом, так и при пессимистическом сценарии, что очень важно для страны, где 36% населения занято в сельском хозяйстве.

Однако, по ее словам, изменения климата все же окажут серьезное влияние на сельскохозяйственный сектор Азербайджана: "80% сельского хозяйства в Азербайджане осуществляется в засушливых или полузасушливых регионах, а вода, используемая для орошения, составляет 70% потребности страны в ней, что создает высокий риск для аграрного сектора".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Azərbaycanda kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq 20 % artacaq"

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