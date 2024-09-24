Всемирный банк: Рост производительности в АПК Азербайджана составит до 20%

11:15

В Азербайджане рост производительности в сельском хозяйстве составит до 20%, однако в аграрном риске имеются определенные риски.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмайстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

Она отметила, что рост производительности в сельскохозяйственном секторе составит от 10% до 20%, как при оптимистическом, так и при пессимистическом сценарии, что очень важно для страны, где 36% населения занято в сельском хозяйстве.

Однако, по ее словам, изменения климата все же окажут серьезное влияние на сельскохозяйственный сектор Азербайджана: "80% сельского хозяйства в Азербайджане осуществляется в засушливых или полузасушливых регионах, а вода, используемая для орошения, составляет 70% потребности страны в ней, что создает высокий риск для аграрного сектора".