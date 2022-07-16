Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции для избежания мирового кризиса

Специалисты Всемирного банка (ВБ) считают, что для снижения экономических рисков в мире следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, наращивать предложение продовольствия и энергоносителей.

Специалисты Всемирного банка (ВБ) считают, что для снижения экономических рисков в мире следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, наращивать предложение продовольствия и энергоносителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас на заседании глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы двадцати в Индонезии.

По его словам, в текущий момент в мире назревает "гуманитарная и экономическая катастрофа". "Во многих странах вероятна рецессия", - добавил Мэлпас.

Он заострил внимание на том, что во многих развивающихся странах есть риск "инфляции, обесценивания валюты, роста расходов на обслуживание долгов, а также резкого сокращения международных резервов". "Перенаправление природного газа в Европу является серьезной помехой для генерации электроэнергии в развивающихся странах, производства продуктов питания и удобрений", - отметил глава ВБ.

"Нужно серьезное увеличение предложения продовольствия, удобрений и энергоносителей. Это включает в себя четкие шаги с целью увеличения добычи природного газа, который играет ключевую роль в производстве удобрений и в энергосетях", - подчеркнул Мэлпас, говоря о мерах, которые могут помочь "снизить риски". "Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии", - заключил он.