Всемирный банк раскрыл важнейшую сферу инвестирования в Азербайджане

В целях усиления человеческого капитала в Азербайджане важно больше инвестировать в образование.

В целях усиления человеческого капитала в Азербайджане важно больше инвестировать в образование.

Об этом, отвечая на вопросы Report, сказал Арвинд Наир, старший экономист Всемирного банка по Южному Кавказу.

Он добавил, что еще одним важным элементом, помимо повышения производительности частного сектора, является человеческий капитал: "Сегодня человеческий капитал во всем мире имеет решающее значение для долгосрочного роста. В нашем отчете мы отметили, что необходимо больше инвестировать в образование для усиления человеческого капитала. Наше исследование и результаты, к которым мы пришли, были учтены стратегией социально-экономического развития страны и указанной в ней моделью роста”.