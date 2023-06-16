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Всемирный банк раскрыл важнейшую сферу инвестирования в Азербайджане

Всемирный банк раскрыл важнейшую сферу инвестирования в Азербайджане В целях усиления человеческого капитала в Азербайджане важно больше инвестировать в образование.
Бизнес
16 июня 2023 г. 15:35
Всемирный банк раскрыл важнейшую сферу инвестирования в Азербайджане

В целях усиления человеческого капитала в Азербайджане важно больше инвестировать в образование.

Об этом, отвечая на вопросы Report, сказал Арвинд Наир, старший экономист Всемирного банка по Южному Кавказу.

Он добавил, что еще одним важным элементом, помимо повышения производительности частного сектора, является человеческий капитал: "Сегодня человеческий капитал во всем мире имеет решающее значение для долгосрочного роста. В нашем отчете мы отметили, что необходимо больше инвестировать в образование для усиления человеческого капитала. Наше исследование и результаты, к которым мы пришли, были учтены стратегией социально-экономического развития страны и указанной в ней моделью роста”.

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Версия на английском языке WB reveals key area of investment in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda investisiya qoyulmalı ən vacib sahəni açıqlayıb

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