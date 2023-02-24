Всемирный банк оценил уровень потенциальной продуктивности в Азербайджане

Азербайджанские дети, рожденные сегодня, к 18 годам смогут достичь только 58% своей потенциальной продуктивности.

Азербайджанские дети, рожденные сегодня, к 18 годам смогут достичь только 58% своей потенциальной продуктивности.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила на презентации нового "Обзора человеческого капитала для Азербайджана".

"Дети и подростки в Азербайджане имеют относительно низкие результаты в сфере здоровья и обучения по соотношению к уровню дохода страны. Это приводит к их более низкой продуктивности в будущем.

Проведенный анализ показал, что дети, которые начали обучение в возрасте 4 лет, в возрасте 18 лет достигают фактическое время обучения, равное всего 8,3 годам. Дети, рожденные сегодня, могут ждать получения высшего образования в среднем всего 0,9 года. При этом, вероятность смерти от неинфекционных заболеваний в возрасте от 30 до 70 лет очень высока и достигает 22%", - сказала С. Майкл.