О нас

Всемирный банк о трех самых необходимых реформах в Азербайджане

Всемирный банк о трех самых необходимых реформах в Азербайджане В Азербайджане необходимо провести три реформы, такие как улучшение доступности финансовых ресурсов для повышения продуктивности в неэнергетическом секторе, расширение доступа частного сектора к квалифицированным человеческим ресурсам и улучшение конкурен
Бизнес
16 июня 2023 г. 15:24
Всемирный банк о трех самых необходимых реформах в Азербайджане

В Азербайджане необходимо провести три реформы, такие как улучшение доступности финансовых ресурсов для повышения продуктивности в неэнергетическом секторе, расширение доступа частного сектора к квалифицированным человеческим ресурсам и улучшение конкурентной среды в экономике.

Об этом Report сказал ведущий экономист Всемирного банка по Южному Кавказу Арвинд Наир.

Он добавил, что в стране необходимы стремительные реформы для достижения экономического роста: "Мы недавно завершили обстоятельные экономические анализы по Азербайджану. Документ называется "Экономический меморандум по Азербайджану", и в этом отчете подчеркнут тот факт, что, если Азербайджан проведет необходимые реформы, к 2050 году сможет увеличить доход на душу населения на 40% по сравнению с текущим показателем. Для этого необходимо принять определенные меры. Самое главное – превратить частный сектор в локомотив экономики Азербайджана. А для того, чтобы частный сектор играл такую роль, в экономике должна возрасти продуктивность".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WB reveals 3 most necessary reforms in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda həyata keçirilməli 3 ən vacib islahatı açıqlayıb

Самое читаемое

В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi