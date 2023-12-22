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Всемирный банк начал реализацию девяти проектов техпомощи в Азербайджане

Всемирный банк начал реализацию девяти проектов техпомощи в Азербайджане Инструмент мобильной технической помощи (AZTAF) для Азербайджана, осуществляемый Всемирным банком и финансируемый Европейским союзом (ЕС), вступил в активную фазу.
Бизнес
22 декабря 2023 г. 20:30
Всемирный банк начал реализацию девяти проектов техпомощи в Азербайджане

Инструмент мобильной технической помощи (AZTAF) для Азербайджана, осуществляемый Всемирным банком и финансируемый Европейским союзом (ЕС), вступил в активную фазу.

Как сообщает Report, об этом говорится в презентации Всемирного банка программы AZTAF.

Согласно информации, AZTAF согласован с пятью национальными приоритетами Азербайджана и стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Министерство экономики Азербайджана является ведущим партнером программы AZTAF. Бюджет на техническую помощь составляет 5,25 млн евро, а срок реализации программы - до апреля 2025 года.

Программа AZTAF определяется в 4 группах с целью выполнения 4 приоритетов партнерства Европейского Союза – более сильное государственное управление, более сильная экономика, более сильные связи и устойчивость, более сильное общество – и оказывает поддержку азербайджанскому правительству в рамках 9 видов деятельности по оказанию технической помощи.

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Версия на английском языке World Bank launches nine technical assistance projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda 9 texniki yardım layihəsinin icrasına başlayıb

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