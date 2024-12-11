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Всемирный банк: На рынке труда Азербайджана имеется серьезный гендерный дисбаланс

Всемирный банк: На рынке труда Азербайджана имеется серьезный гендерный дисбаланс 13:10
Бизнес
11 декабря 2024 г. 13:53
Всемирный банк: На рынке труда Азербайджана имеется серьезный гендерный дисбаланс

В Азербайджане на рынке труда существует серьезный гендерный дисбаланс.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка "Устранение барьеров для занятости женщин в Азербайджане", подготовленного в рамках Инструмента оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF).

Согласно отчету, 62% женщин и 75% мужчин формируют рабочую силу в стране, при этом 58% женщин и 71% мужчин считаются занятым населением.

По данным ВБ, в некоторых секторах и профессиях в Азербайджане наблюдается значительный гендерный дисбаланс: женщины широко представлены в низкооплачиваемых сферах, таких как образование, здравоохранение, социальная работа и другие услуги.

При этом подчеркивается, что законодательство Азербайджана активно поддерживает равные права для женщин и мужчин. "Трудовые права женщин защищены Конституцией и Трудовым кодексом. Конституция запрещает дискриминацию по половому признаку, гарантируя равные права и свободы, включая выбор профессии, безопасные условия труда и получение вознаграждения без дискриминации", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Azərbaycanın əmək bazarında ciddi qeyri-bərabərlik mövcuddur

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