Всемирный банк: На рынке труда Азербайджана имеется серьезный гендерный дисбаланс

13:10

В Азербайджане на рынке труда существует серьезный гендерный дисбаланс.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка "Устранение барьеров для занятости женщин в Азербайджане", подготовленного в рамках Инструмента оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF).

Согласно отчету, 62% женщин и 75% мужчин формируют рабочую силу в стране, при этом 58% женщин и 71% мужчин считаются занятым населением.

По данным ВБ, в некоторых секторах и профессиях в Азербайджане наблюдается значительный гендерный дисбаланс: женщины широко представлены в низкооплачиваемых сферах, таких как образование, здравоохранение, социальная работа и другие услуги.

При этом подчеркивается, что законодательство Азербайджана активно поддерживает равные права для женщин и мужчин. "Трудовые права женщин защищены Конституцией и Трудовым кодексом. Конституция запрещает дискриминацию по половому признаку, гарантируя равные права и свободы, включая выбор профессии, безопасные условия труда и получение вознаграждения без дискриминации", - говорится в документе.