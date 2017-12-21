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    Всемирно известный производитель сигарет закрывает представительство в Азербайджане

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    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Компания B.A.T. (UK & Export) Ltd. ликвидировала свое представительство в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г.Баку, Ясамальский район, Тбилисский пр., 49c.

    Следует отметить, что британская компания B.A.T. (UK & Export) Ltd. занимается производством сигарет. Компания была основана в 1929 году в Лондоне и является "дочкой" British American Tobacco PLC.

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