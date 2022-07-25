Все методы контроля и процесс оформления на таможне будут в электронном порядке

25 июля в Государственном таможенном комитете (ГТК) прошла рабочая встреча первого заместителя председателя ГТК, временно исполняющего обязанности председателя Шахина Багирова с начальниками главных управлений, руководителями самостоятельных управлений, о

25 июля в Государственном таможенном комитете (ГТК) прошла рабочая встреча первого заместителя председателя ГТК, временно исполняющего обязанности председателя Шахина Багирова с начальниками главных управлений, руководителями самостоятельных управлений, отделов, ответственных за различные направления в таможенной сфере.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГТК.

Поставлены конкретные задачи по реализации мероприятий по скорейшему изменению сложившейся ситуации, не отвечающей требованиям сегодняшнего дня, изменению подхода к работе по развитию таможенной службы на основе современных вызовов, определению приоритетов при планировании деятельности путем проведения аналитического анализа и изучения потребностей, всестороннему соблюдению этического поведения, обеспечению удобства и доступности программного обеспечения, используемого в таможенной сфере, по реализации на электронной основе всех методов контроля и процесса оформления.