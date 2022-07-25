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Все методы контроля и процесс оформления на таможне будут в электронном порядке

Все методы контроля и процесс оформления на таможне будут в электронном порядке 25 июля в Государственном таможенном комитете (ГТК) прошла рабочая встреча первого заместителя председателя ГТК, временно исполняющего обязанности председателя Шахина Багирова с начальниками главных управлений, руководителями самостоятельных управлений, о
Бизнес
25 июля 2022 г. 17:52
Все методы контроля и процесс оформления на таможне будут в электронном порядке

25 июля в Государственном таможенном комитете (ГТК) прошла рабочая встреча первого заместителя председателя ГТК, временно исполняющего обязанности председателя Шахина Багирова с начальниками главных управлений, руководителями самостоятельных управлений, отделов, ответственных за различные направления в таможенной сфере.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГТК.

Поставлены конкретные задачи по реализации мероприятий по скорейшему изменению сложившейся ситуации, не отвечающей требованиям сегодняшнего дня, изменению подхода к работе по развитию таможенной службы на основе современных вызовов, определению приоритетов при планировании деятельности путем проведения аналитического анализа и изучения потребностей, всестороннему соблюдению этического поведения, обеспечению удобства и доступности программного обеспечения, используемого в таможенной сфере, по реализации на электронной основе всех методов контроля и процесса оформления.

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Версия на азербайджанском языке Gömrükdə bütün nəzarət üsulları və rəsmiləşdirilmə prosesi elektronlaşdırılacaq

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